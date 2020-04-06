2020-04-06T15:58:28+03:00
Общество

В Воронежской области назначили нового начальника УФСИН

Им стал зам предыдущего начальника Виталий Черемушкин
Юлия ДИДЕНКО
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Фото: пресс-служба УФСИН России по Воронежской области.Фото: пресс-служба УФСИН России по Воронежской области.
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Главой воронежского управления федеральной службы исполнения наказаний (УФСИН) стал Виталий Черемушкин. Ранее он занимал пост первого заместителя руководителя, а также курировал организацию и координацию оперативно-розыскной деятельности, безопасности и надзора, специального учета, а также обеспечение пожарной безопасности. Соответствующий приказ подписал директор ФСИН России в понедельник, 6 апреля.

Виталий Черемушкин окончил Воронежский институт МВД России, а также Академию права и управления ФСИН России. Службу в уголовно-исполнительной системе начал в 2004 году, Имеет звание полковника внутренней службы.

Напомним, ранее должность главы УФСИН Воронежской области занимал полковник Алексей Гиричев. Его перевели на аналогичную должность во Владимирскую область.

ИСТОЧНИК KP.RU

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