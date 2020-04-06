В Воронежской области назначили нового начальника УФСИН
Главой воронежского управления федеральной службы исполнения наказаний (УФСИН) стал Виталий Черемушкин. Ранее он занимал пост первого заместителя руководителя, а также курировал организацию и координацию оперативно-розыскной деятельности, безопасности и надзора, специального учета, а также обеспечение пожарной безопасности. Соответствующий приказ подписал директор ФСИН России в понедельник, 6 апреля.
Виталий Черемушкин окончил Воронежский институт МВД России, а также Академию права и управления ФСИН России. Службу в уголовно-исполнительной системе начал в 2004 году, Имеет звание полковника внутренней службы.
Напомним, ранее должность главы УФСИН Воронежской области занимал полковник Алексей Гиричев. Его перевели на аналогичную должность во Владимирскую область.
ИСТОЧНИК KP.RU