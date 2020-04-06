Житель Воронежской области лишился 50 тысяч во время покупки лодки через интернет

6 Апр 2020 2020-04-06T15:42:02+03:00

Мужчина перевел деньги, но товар ему так и не прислали

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В Воронежской области задержали двух мошенников, обманывавших людей через сайты объявлений. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по региону в понедельник, 6 апреля.

Так, житель Павловского районе обратился в полицию и рассказал, что нашел информацию о продаже моторной лодки в интернете. Мужчина связался с хозяином и выяснил, что товар якобы находится в республике Удмуртия, а для покупки необходимо сразу внести всю сумму.

Перечислив 50 тысяч рублей, потерпевший в указанный срок ожидал свою покупку, однако посылка так и не была доставлена, а продавец перестал выходить на связь.

По данному факту возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 159 УК РФ «Мошенничество».

Мошенников удалось вычислить. Ими оказались два 30-летних жителя Воронежа и Новоусманского района. Их задержали. В настоящее время зарегистрировано около 20 фактов дистанционных мошенничеств, совершенных задержанными. Причиненный потерпевшим ущерб составил более 300 тысяч рублей.

Во время обыска в квартире, которую снимали аферисты, правоохранители 15 банковских карт, шесть сотовых телефонов и три ноутбука.

ИСТОЧНИК KP.RU