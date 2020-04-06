2020-04-06T14:58:09+03:00
Коронавирус Covid-19

Режим самоизоляции в Воронежской области: как будут оказывать помощь пациентам с инсультом

Теперь больным нет необходимости идти за рецептом в поликлинику
Юлия ДИДЕНКО
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Главный невролог департамента здравоохранения Воронежской области Светланв Чуприна рассказала, как изменится помощь пациентам с инсультом в условиях самоизоляции и коронавируса.

Эпидемиологическая ситуация не повлияла на оказание помощи больным с острым инсультом, проводится такой же объем обследования и лечения. Однако посещения родственников запрещены.

Изменения коснулись второго этапа медицинской реабилитации. Тех пациентов, которые нуждаются в нем, будут выписывать домой. Как только станет возможным, медорганизации примут пациентов, нуждающихся в реабилитации. После выписки из стационара пациента, перенёсшего инсульт, необходимо вызвать врача на дом.

Также теперь больным не нужно идти за рецептом в поликлинику. При необходимости получения льготного лекарственного обеспечения, рецепт передадут в аптеку сотрудниками медорганизации. Представитель пациента (родственник, соцработник или волонтер) сможет забрать препарат из аптеки. Пациентам, которые первично или повторно направляются на МСЭ, в поликлинику приходить не нужно – на дом выйдет бригада из необходимых специалистов. Забор анализов и ЭКГ производится также на дому.

Разъяснение для пациентов с инсультами от главного невролога департамента здравоохранения.

ИСТОЧНИК KP.RU

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