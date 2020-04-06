Восемь домов Воронежа оказались отрезанными от цивилизации

6 Апр 2020 2020-04-06T14:40:06+03:00

Жильцы жалуются, что батареи еле греют, а чтобы дойти до крупной улицы, надо пробираться «народными тропами» через грязь и темноту [фото]

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У людей, живущих в восьми многоэтажках на улице Землячки Железнодорожного района (это дома №№ 31а, 33, 33а, 33б, 35а, 37, 37а и 43), и помимо опасности коронавируса есть проблемы. И их немало.

Жители этих домов вынуждены уже давно пребывать в режиме не всеобщей самоизоляции, а просто изоляции. Вынужденной. К ним практически не ходит общественный транспорт, а ближайшие магазины, аптеки и школа находятся на расстоянии 1,5 км. Путь до них лежит через железную дорогу по грязи и в темноте.

- Тротуара вдоль этой дороги нет, поэтому мы вынуждены пользоваться народной тропой до микрорайона Отрожка. Еще одно опасное препятствие – железная дорога, через которую нет оборудованного перехода. Чудо, что никого поездом не переехало. Этой же тропой пользуются наши дети, которые учатся в лицее № 9, - рассказали люди.

Маршрутка заезжает сюда лишь дважды в день рано утром. После 8.00 уехать можно только на такси или личном транспорте, который есть далеко не у всех. По словам жителей, в 2019 г. к ним приезжали представители мэрии и на камеру пообещали до января 2020-го заасфальтировать пешеходную дорожку, обрезать кусты, провести освещение, пустить общественный транспорт и школьный автобус. В итоге ничего этого сделано не было.

К тому же за центральное отопление жильцы этих восьми домов получают счета на 30-40% больше, чем в среднем по Воронежу. И при этом вынуждены сутками греться с помощью электрообогревателей. Старая мазутная котельная, принадлежащая железной дороге (именно это ведомство передало дома, ранее обслуживаемые им, на баланс муниципалитету), и крайне изношенные сети не способны нормально выполнять свою функции. Проще говоря, батареи еле греют.

Отчаявшиеся люди обратились за помощью в региональное отделение Общероссийского народного фронта (ОНФ).

- Мы выяснили, что осенью даже начали делать разворотную площадку у дома № 39. Но через несколько дней вывезли песок и щебенку без объяснения причин, - рассказал активист ОНФ в Воронежской области Денис Хомяк. - От благих намерений осталась только покосившаяся остановка. Темной и грязной осталась и народная тропа через железную дорогу. Кроме того, люди утверждают, что им впервые обещали построить модульную котельную еще в 2016 году. В 2017-м жильцам сообщили, что на проектирование выделено 1,5 миллиона рублей. Позже ответили, что оно перенесено на 2018 год, правда, под новую котельную уже оформили 225 квадратных метров земли. Наступил 2020 год, а люди продолжают платить большие деньги за еле теплые батареи, строительство так и не началось.

В мэрии Воронежа обещали прокомментировать ситуацию вокруг этих восьми домов позднее.

Заброшенная остановка интересна лишь случайно забредшей сюда собаке.Фото: предоставлено региональным отделением Общероссийского Народного Фронта.

ИСТОЧНИК KP.RU