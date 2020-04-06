В Воронеже цветочников оштрафовали за работу во время самоизоляции

6 Апр 2020 2020-04-06T14:49:25+03:00

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В Воронеже трех местных жителей и трех индивидуальных предпринимателей оштрафовали за нарушения режима всеобщей самоизоляции. Об этом сообщили в пресс-службе регионального ГУ МВД России в понедельник, 6 апреля.

Все они продолжали работать во время карантина. В пяти случаях нарушения допустили продавцы цветов. Еще один предприниматель осуществлял реализацию корригирующих очков.

На них составили административные протоколы по ч. 2 ст. 6.3 КоАП РФ «Нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения».

Теперь им грозит от 15 до 150 тысяч рублей штрафа, а также лишение свободы на срок до 90 суток. Решение примет суд.

ИСТОЧНИК KP.RU