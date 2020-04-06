2020-04-06T14:26:26+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Воронеже: вслед за масками и парацетамолом горожане раскупают термометры

Правда, как они помогут в борьбе с COVID-19 - не понятно
Анна ГРЕБЕНКИНА
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фото из архива "КП".фото из архива "КП".Фото: Анна ГРЕБЕНКИНА
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Процессы, происходящие в Воронеже с лекарствами и другими медицинскими принадлежностями, не перестают удивлять. Так, на минувших выходных корреспондент «КП-Воронеж» отправился в ближайшую (как и предполагает режим самоизоляции) аптеку. Одним из пунктов в списке покупок значился термометр. Но оказалась, что градусники закончились. Жизненной необходимости в приборе не было, но вывод о том, что в эпоху коронавируса термометры стали новым дефицитным товаром, напрашивался сам собой. Мы зашли еще в три фармацевтических точки. Ответ услышали тот же самый - закончились. И только в пятой по счету аптеке термометры все-таки нашлись.

- Градусники как маски и антисептики начали раскупать? - поинтересовались мы.

- Не поверите, да. Сначала маски, потом парацетамол. Хотя если бы им можно было все вылечить, люди разве в больницах бы лежали? Теперь вот градусники. И покупают же не по одному. По четыре берут! Спрашиваю: куда вам? Зачем? Плечами пожимают. Объясняю, что можно ведь спиртом градусник протереть, ну, на всякий случай, и использовать всей семьей. Бесполезно.

Затем женщина слегка смущенно подняла голову и поинтересовалась:

- А вам сколько нужно?

К счастью, цены на термометры из-за повышенного спроса не достигли стоимости имбиря или лимонов. Поэтому с одним градусником за 68 рублей мы отправились обратно в самоизоляцию, с помощью которой действительно можно минимизировать риск заражения COVID-19. А вот как в этом деле помогает градусник - не понятно.

ИСТОЧНИК KP.RU

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