2020-04-06T13:48:47+03:00
Общество

В Воронеже к концу года построят центр мужской гимнастики

Он появится на Ленинском проспекте недалеко от парка «Алые паруса»
Юрий КОЗЛОВ
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В департаменте строительной политики Воронежской области во второй раз объявили торги на строительство Центра мужской гимнастики, сообщает RosTender.info. Стоимость работ оценивают в 121 миллион рублей. Заявки на участие в тендере принимают до 13 апреля, в тот же день подведут итоги торгов.

Одноэтажное здание площадью 2000 квадратных метров планируют возвести на площадке возле парка «Алые паруса». В нем будут расположены гимнастический зал и залы хореографии и начальной подготовки. На территории комплекса также сделают парковку.

Если на этот раз торги пройдут успешно, застройщик должен будет сдать объект не позднее 21 декабря 2020 года.

ИСТОЧНИК KP.RU

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