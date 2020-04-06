В Воронежской области прокуратура заинтересовалась соседом, коловшим ребенка вилами

6 Апр 2020 2020-04-06T12:59:52+03:00

3 апреля он ткнул мальчика острием в лоб, а потом жестоко избил его бабушку-инвалида

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Сотрудники Лискинской межрайонной прокуратурой взяли на контроль расследование дела о причинении травм 71-летней пенсионерке-инвалиду и ее девятилетнему внуку.

«КП-Воронеж» писала о том, что 3 апреля около шести часов вечера в селе Петровское Лискинского района 60-летний сосед ударил острием вил в голову девятилетнему мальчику. А потом набросился на его 71-летнюю бабушку-инвалида. Он бил ее вилами по голове и рукам. В результате у ребенка диагностировали колотую рану на лбу, сильный отек левого глаза и сотрясение мозга. А пожилой женщине наложили двадцать швов на голову, кроме того у нее гематомы на плече и сломан палец руки.

Бабушке сосед сломал палец.Фото: Анатолий Германов.

- На данный момент идет проверка обстоятельств ЧП. После выяснения степени тяжести травм мальчика и его бабушки будет решаться вопрос о возбуждении уголовного дела, - сообщили в региональном ГУ МВД.

ИСТОЧНИК KP.RU