2020-04-06T12:52:07+03:00
Звезды

Воронежцев приглашают на он-лайн лекцию по истории

На вебинаре расскажут о внешней политике Екатерины II
Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ
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8 апреля воронежцы могут узнать много интересного в внешней политике Екатерины Великой.

На бесплатном вебинаре кандидат исторических наук Иван Иголкин расскажет о главных событиях внешней политики Екатерины II, с кем воевала Россия в годы ее правления, как происходил раздел Польши, а также о великих военачальниках екатерининской эпохи - Суворове, Ушакове, Потемкине.

Начало он-лайн лекции в 18.30 по ссылке https://bit.ly/2ULne0B

ИСТОЧНИК KP.RU

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