Воронежцев приглашают на он-лайн лекцию по истории
На вебинаре расскажут о внешней политике Екатерины II
Изменить размер текста:
8 апреля воронежцы могут узнать много интересного в внешней политике Екатерины Великой.
На бесплатном вебинаре кандидат исторических наук Иван Иголкин расскажет о главных событиях внешней политики Екатерины II, с кем воевала Россия в годы ее правления, как происходил раздел Польши, а также о великих военачальниках екатерининской эпохи - Суворове, Ушакове, Потемкине.
Начало он-лайн лекции в 18.30 по ссылке https://bit.ly/2ULne0B
ИСТОЧНИК KP.RU