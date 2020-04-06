Воронежцев приглашают на он-лайн лекцию по истории

6 Апр 2020 2020-04-06T12:52:07+03:00

На вебинаре расскажут о внешней политике Екатерины II

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8 апреля воронежцы могут узнать много интересного в внешней политике Екатерины Великой.

На бесплатном вебинаре кандидат исторических наук Иван Иголкин расскажет о главных событиях внешней политики Екатерины II, с кем воевала Россия в годы ее правления, как происходил раздел Польши, а также о великих военачальниках екатерининской эпохи - Суворове, Ушакове, Потемкине.

Начало он-лайн лекции в 18.30 по ссылке https://bit.ly/2ULne0B

ИСТОЧНИК KP.RU