Самоизоляция в Воронежской области: как онкобольные получают медпомощь

6 Апр 2020 2020-04-06T12:53:11+03:00

Остановили только прием излечившихся и тех, у кого опухоль доброкачественная

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Введение в Воронежской области режима всеобщей самоизоляции стало причиной того, что медучреждения приостановили прием пациентов по не экстренным случаям. В связи с этим, в региональном департаменте рассказали, как получают помощь больные онкологией.

Так, в консультативной поликлинике онкологического диспансера врачи принимают пациентов, находящихся в процессе специализированного лечения, включая химиолучевую терапию, а также имеющих дату госпитализации. Пациенты с впервые выявленным онкологическим диагнозом консультируются в дистанционном режиме с применением телемедицинских технологий с использованием защищенного канала по предварительно представленной заявке врача-онколога медицинской организации по месту жительства. При подтверждении диагноза злокачественного новообразования пациент приглашается в ВОКОД на определенное время для выработки плана лечения.

Но пациентов с доброкачественными новообразованиями и излеченных, находящихся на диспансерном наблюдении в третьей клинической группе временно принимать перестали.

Всеобщая самоизоляция не повлиял на обеспечение онкобольных льготными лекарствами. Воронежским пациентам могут выписать рецепты на препараты дистанционно. Этим занимаются врачи поликлиники при диспансере и доставляют лекарства в аптеку № 217, прикреплённую к медучреждению. Онкобольным в районах области льготные препараты привозят по месту жительства в соответствии с рекомендациями диспансера.

Все вопросы по работе поликлиники при диспансере можно задать по телефонам горячей линии:

253-32-59 с 09.00 до 18.00;

253-16-20, 253-13-08 с 08.00 до 16.00;

по вопросам выписки льготных рецептов — 255-28-63 с 08.00 до 16.00.

ИСТОЧНИК KP.RU