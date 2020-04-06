2020-04-06T12:27:20+03:00
Происшествия

В центре Воронежа ночью сгорела крыша киоска

Огонь полыхал на улице Кольцовской
Юрий КОЗЛОВ
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6 апреля ночью в Ленинском районе на улице Кольцовской загорелся торговый павильон 5х4 метра.

- О пожаре нам сообщили в 4.41. На место происшествия выехали 12 специалистов на трех машинах. Огонь потушили в 4.52. Пламя повредило крышу на площади пять квадратных метров. Во время пожара никто не пострадал. Причину возгорания устанавливают, - рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Воронежской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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