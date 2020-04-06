Пик заболеваемости коронавирусом в Воронеже: прогнозы и мнения экспертов

6 Апр 2020 2020-04-06T12:13:22+03:00

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6 апреля в Воронежской области отмечен всплеск новых случаев заболевания коронавирусом. Оперативный штаб сообщил сразу о девяти пациентах, у которых подтвердился диагноз.

На сегодня главный вопрос, который волнует всех без исключения воронежцев: когда ожидать пика заболеваемости коронаврирусом и стабилизации обстановки. По словам Ольги Дудниковой, главного эпидемиолога департамента здравоохранения Воронежской области, делать сейчас прогнозы – дело неблагодарное. Уж слишком много факторов влияют на ситуацию: от того, как послушно жители региона выполняют предписания о карантине и самоизоляции, до того, насколько эффективно удастся выявить и изолировать всех заболевших.

- Но как эпидемиолог могу сделать свое личное предположение: при условии выполнения всех необходимых мер ситуация должна стабилизироваться в течение месяца, - отметила Ольга Дудникова. – Значительного роста количества заболевших быть не должно.

ИСТОЧНИК KP.RU