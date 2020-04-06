В Воронеже женщина потеряла 400 тысяч после телефонного разговора с мошенником

6 Апр 2020 2020-04-06T12:10:28+03:00

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В Воронеже 48-летняя женщина поверила мошеннику и потеряла крупную сумму. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по региону в понедельник, 6 апреля.

Местная жительница обратилась в полицию и рассказала, что на ее телефон позвонил неизвестный, который представился сотрудником службы безопасности банка. Аферист сообщил, что мошенники пытаются списать деньги со счета женщины. Чтобы их оставить, мужчина попросил сказать ему код из полученного смс-сообщения и свои персональные данные. После того. как она выполнила требования мошенника, с ее счета были похищены 400 тысяч рублей.

Всего за сутки было зарегистрировано четыре факта похищения денег путем обмана или злоупотребления доверием граждан, три из которых совершены бесконтактным способом. Практически во всех случаях аферисты представлялись сотрудниками службы безопасности банковских организаций.

По всем фактам возбуждены уголовные дела по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 и 3 ст. 159 УК РФ «Мошенничество».

ИСТОЧНИК KP.RU