2020-04-06T11:40:29+03:00
Происшествия

В Воронежской области пропал 75-летний мужчина

О местонахождении Владимира Круглова ничего неизвестно с 4 апреля
Юлия ДИДЕНКО
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Фото: из группы «Лиза Алерт Воронеж» в соцсети.Фото: из группы «Лиза Алерт Воронеж» в соцсети.
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В селе Верхний Мамон Воронежской области разыскивают 75-летнего Владимира Круглова. О местонахождении пенсионера ничего неизвестно с 4 апреля. Об этом сообщили волонтеры поискового отряда «Лиза Алерт».

Рост пропавшего 167 см. У мужчины среднее телосложение, седые волосы и голубые глаза. В день исчезновения он был в черной куртке, черных брюках, сером свитере и галошах.

Всех, кто что-либо слышал или знает о местонахождении Владимира Круглова, просят звонить по телефонам: 8 800 700 54 52 или 112. Мужчина мог потерять память и нуждается в медицинской помощи.

ИСТОЧНИК KP.RU

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