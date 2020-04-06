В Воронежской области пропал 75-летний мужчина
О местонахождении Владимира Круглова ничего неизвестно с 4 апреля
Фото: из группы «Лиза Алерт Воронеж» в соцсети.
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В селе Верхний Мамон Воронежской области разыскивают 75-летнего Владимира Круглова. О местонахождении пенсионера ничего неизвестно с 4 апреля. Об этом сообщили волонтеры поискового отряда «Лиза Алерт».
Рост пропавшего 167 см. У мужчины среднее телосложение, седые волосы и голубые глаза. В день исчезновения он был в черной куртке, черных брюках, сером свитере и галошах.
Всех, кто что-либо слышал или знает о местонахождении Владимира Круглова, просят звонить по телефонам: 8 800 700 54 52 или 112. Мужчина мог потерять память и нуждается в медицинской помощи.
ИСТОЧНИК KP.RU