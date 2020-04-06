Дистанционное обучение в Воронежской области: школьники не могут зайти на сайты из-за перегрузки

6 Апр 2020 2020-04-06T11:05:15+03:00

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Первый день дистанционного обучения у школьников сразу пошел на по плану. 6 апреля воронежцы не смогли зайти в электронный журнал «Дневник.ру» из-за технического сбоя. Сайт не загружается и выдает ошибку.

Также из-за перегрузки возникли проблемы с доступом на платформы «ЯКласс» и «Учи.ру», где должно осуществляться онлайн-обучение.

Ситуацию прокомментировали в пресс-службе мэрии.

- Нагрузки не выдержали многие платформы, это федеральные ресурсы и муниципалитет на это повлиять не может, к сожалению. Мы предупреждали, что возможны сбои, поскольку дистанционное обучение в таком масштабе никогда еще в России не осуществлялось. Наша система образования найдет выход: педагоги в индивидуальном порядке будут работать с детьми, для этого есть и другие технические возможности. Например, разного рода мессенджеры, телефоны, в конце концов, пока на уровне федерации не будут решены технические сложности, - пояснили в ведомстве.

Некоторые учителя опубликовали задания на платформах заранее, поэтому дети уже успели решить их. К тому же, на выполнение упражнений выделяется несколько дней, так что сбои в сайтах не должны сильно помешать учебе школьников.

ИСТОЧНИК KP.RU