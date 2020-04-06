Банк УРАЛСИБ продлевает срок действия карт, действовавших по март 2020 года

6 Апр 2020 2020-04-06T10:46:59+03:00

ПАО «БАНК УРАЛСИБ» продлевает до 30.04.2020 года срок действия карт всех платежных систем, действительных по март 2020 года включительно

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Карта продлевается с ограниченным функционалом, ее можно использовать только для снятия наличных в банкоматах любого банка (при условии, что банк-эквайер принимает в своих банкоматах карты с истекшим номинальным сроком действия).

Подробную информацию о ближайших банкоматах и платежных терминалах ПАО «БАНК УРАЛСИБ» и о графике их работы можно ознакомиться по телефону 8-800-250-57-57 и на сайте Банка. На правах рекламы.

ИСТОЧНИК KP.RU