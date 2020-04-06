2020-04-06T10:46:07+03:00
Общество

Границу Воронежской области закроют и со стороны Украины

Теперь в Незалежную не смогут вернуться ее граждане, задержавшиеся в нашем регионе, и россияне, застрявшие в соседнем государстве
Юрий КОЗЛОВ
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Границу Воронежской области с Украиной закрыли и со стороны Незалежной.Границу Воронежской области с Украиной закрыли и со стороны Незалежной.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Украинские пограничники уведомили российских коллег, что с 7 апреля временно закрывают границу с Россией на пункте пропуска «Просяное» со стороны Незалежной и «Бугаевка» с нашей стороны. Причина – пандемия коронавируса.

Напомним, границу со стороны России на пункте пропуска «Бугаевка» в Кантемировском районе закрыли еще в ночь на 19 марта. Давали пройти только украинцам и россиянам, возвращающимся домой. Теперь получается, что все должны остаться там, где находятся сейчас, – граница окончательно закрылась на замок.

Гражданам предлагают задавать вопросы, либо сообщать о готовящемся или совершенном преступлении, свидетелем которого они стали, по телефону пограничного управления ФСБ России по Белгородской и Воронежской областям: 8(4722) 50-85-15 (круглосуточно).

Вы стали свидетелем достойного внимания события? Сообщите об этом нашим журналистам по электронной почте: kp.vrn@phkp.ru, по телефону: 27-27-927 или напишите нам "Вконтакте".

ИСТОЧНИК KP.RU

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