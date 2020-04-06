2020-04-06T10:28:53+03:00
Происшествия

В Воронежской области иномарка протаранила мотоцикл: погиб мужчина

Авария произошла в Россошанском районе
Юлия ДИДЕНКО
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В Россошанском районе на 215 км автодороги «Воронеж-Луганск» иномарка столкнулась с мотоциклом. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Воронежской области в понедельник, 6 апреля.

Авария произошла накануне, 5 апреля, в 21.40. По предварительным данным, 23-летний водитель автомобиля «Опель Астра» врезался в движущийся в попутном направлении мотоциклом «Минск», за рулем которого был 58-летний житель Россошанского района.

В результате ДТП мотоциклист от полученных травм скончался на месте происшествия.

По данному факту сотрудниками полиции проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства случившегося.

Всего за сутки в Воронежской области зарегистрировано 37 ДТП, из них в областном центре – 22, на федеральных трассах - три, в районах области – 12.В трех ДТП травмы различной степени тяжести получили четыре человека, один погиб.

ИСТОЧНИК KP.RU

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