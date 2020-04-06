В Воронежской области иномарка протаранила мотоцикл: погиб мужчина
В Россошанском районе на 215 км автодороги «Воронеж-Луганск» иномарка столкнулась с мотоциклом. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Воронежской области в понедельник, 6 апреля.
Авария произошла накануне, 5 апреля, в 21.40. По предварительным данным, 23-летний водитель автомобиля «Опель Астра» врезался в движущийся в попутном направлении мотоциклом «Минск», за рулем которого был 58-летний житель Россошанского района.
В результате ДТП мотоциклист от полученных травм скончался на месте происшествия.
По данному факту сотрудниками полиции проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства случившегося.
Всего за сутки в Воронежской области зарегистрировано 37 ДТП, из них в областном центре – 22, на федеральных трассах - три, в районах области – 12.В трех ДТП травмы различной степени тяжести получили четыре человека, один погиб.
ИСТОЧНИК KP.RU