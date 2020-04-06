В Воронеже водитель «Рено» сбил школьника

6 Апр 2020 2020-04-06T10:25:16+03:00

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В субботу, 4 апреля, в 18.40 у дома № 59 на улице Ильича 41-летний водитель «Рено-Дастер» почему-то не заметил стоявшего на парковке у магазина «Магнит» 14-летнего школьника. Машина сбила подростка.

- Школьник получил травму, его отвезли в областную детскую больницу № 2. Подростку оказали первую помощь и отпустили домой. Наши сотрудники разбираются, почему водитель не смог затормозить или объехать мальчика, - сообщили в городском отделе пропаганды ГИБДД.

ИСТОЧНИК KP.RU