В Воронеже водитель «Рено» сбил школьника
14-летний подросток стоял на парковке у магазина «Магнит»
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В субботу, 4 апреля, в 18.40 у дома № 59 на улице Ильича 41-летний водитель «Рено-Дастер» почему-то не заметил стоявшего на парковке у магазина «Магнит» 14-летнего школьника. Машина сбила подростка.
- Школьник получил травму, его отвезли в областную детскую больницу № 2. Подростку оказали первую помощь и отпустили домой. Наши сотрудники разбираются, почему водитель не смог затормозить или объехать мальчика, - сообщили в городском отделе пропаганды ГИБДД.
ИСТОЧНИК KP.RU