2020-04-06T10:25:16+03:00
Происшествия

В Воронеже водитель «Рено» сбил школьника

14-летний подросток стоял на парковке у магазина «Магнит»
Юрий КОЗЛОВ
Поделиться:
Изменить размер текста:

В субботу, 4 апреля, в 18.40 у дома № 59 на улице Ильича 41-летний водитель «Рено-Дастер» почему-то не заметил стоявшего на парковке у магазина «Магнит» 14-летнего школьника. Машина сбила подростка.

- Школьник получил травму, его отвезли в областную детскую больницу № 2. Подростку оказали первую помощь и отпустили домой. Наши сотрудники разбираются, почему водитель не смог затормозить или объехать мальчика, - сообщили в городском отделе пропаганды ГИБДД.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Дистанционное обучение в Воронежской области: школьники не могут зайти на сайты из-за перегрузки
Банк УРАЛСИБ отменил минимальную фиксированную ставку по торговому эквайрингу за апрель
Банк УРАЛСИБ продлевает срок действия карт, действовавших по март 2020 года
Границу Воронежской области закроют и со стороны Украины
Еще девять человек заразились коронавирусом в Воронежской области
В Воронежской области иномарка протаранила мотоцикл: погиб мужчина
В Воронеже водитель «Рено» сбил школьника
В Воронеже бухгалтер сети быстрого питания вывела со счета компании около 730 тысяч
В центре Воронежа маршрутка на «зебре» сбила пожилую женщину
В Воронежской области тесты на коронавирус делают в семи медорганизациях
В Воронежском заповеднике показали диких животных на их любимом перекрестке
Воронежец защитил свою «семерку» маской от коронавируса
Тепло вернется в Воронеж в среду
В Воронежской области 54 изолированных в больницах с подозрением на коронавирус
Воронежские школьники на вынужденных каникулах обучаются на курсах и выпускают газету
Число выздоровевших от коронавируса в Воронеже достигло семи человек
Воронежцы сняли на видео потоп на Петровской набережной
В Воронеже задержали пьяного водителя
В Воронеже соседи затравили семью с двумя детьми из-за подозрения на коронавирус
Под Воронежем лесной пожар уничтожил 6 гектаров подстилки и валежника