В Воронеже бухгалтер сети быстрого питания вывела со счета компании около 730 тысяч

6 Апр 2020 2020-04-06T10:18:03+03:00

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В Воронеже задержали 45-летнюю местную жительницу. Ее подозревают в похищении 730 тысяч рублей со счета компании, в которой она работала. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по региону в понедельник, 6 апреля.

Выяснилось, что женщина работала бухгалтером в крупной сети ресторанов быстрого питания и имела доступ к ее банковскому счету. А с ноября 2018-го по июль 2019-го она перечислила с него на свой счет около 730 тысяч.

Пропажу денег обнаружило руководство компании и обратилось в полицию. Правоохранители изъяли бухгалтерскую документацию и собрали доказательства противоправной деятельности женщины. На нее возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 160 УК РФ «Присвоение или растрата».Теперь местной жительнице грозит до шести лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU