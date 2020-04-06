2020-04-06T09:43:20+03:00
Коронавирус Covid-19

В Воронежской области тесты на коронавирус делают в семи медорганизациях

Но анализы берут не у всех
Юлия ДИДЕНКО
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В Воронежской области в семи госклиниках проводят лабораторные обследования на коронавирус COVID-19. Об этом сообщили в пресс-службе регионального департамента здравоохранения.

Тесты бесплатно делают на базе Центра гигиены и эпидемиологии, а также в городских поликлиниках №3, №4 и №10, Лискинской районной больнице, областном клиническом консультативно-диагностическом центре (ВОККДЦ) и в центре профилактики и борьбы со СПИД (ВОКЦПиБС).

Обследование проводят только у вернувшихся из-за границы в течение последних двух недель, контактировавших с больным коронавирусом, пациентов с пневмонией, людей старше 65 лет с симптомами ОРВИ и медицинских работниках, имеющих риски инфицирования COVID-2019, а также лиц, находящихся в учреждениях постоянного пребывания (например, в домах-интернатах) при появлении ОРВИ.

- Диагностика COVID-2019 осуществляется методом ПЦР-исследований. Забор биоматериала (мазки из носоглотки и ротоглотки) проводят на дому у пациента медицинские работники районных поликлиник. Каждый положительный результат направляется на повторное исследование в Центр гигиены и эпидемиологии и федеральные профильные НИИ. В случае подтверждения результата принимаются срочные меры по изоляции инфицированного и обследованию контактных с ним лиц, - пояснили в ведомстве.

Все лаборатории, выполняющие исследования на COVID-2019, должны получить официальное разрешение от Роспотребнадзора, быть внесены в федеральный реестр и перед началом работы направить своих сотрудников на специальное обучение-инструктаж.

У частных клиник нет официального разрешения от Роспотребнадзора на проведение исследований на COVID-2019.

ИСТОЧНИК KP.RU

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