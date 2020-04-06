2020-04-06T09:02:33+03:00
Дом. Семья

В Воронежском заповеднике показали диких животных на их любимом перекрестке

Эта дорога притягивает зверей в любое время года
Юлия ДИДЕНКО
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Фото: скриншот видео.Фото: скриншот видео.
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Сотрудник Воронежского государственного биосферного заповедника Александр Мишин на своей странице в соцсети показал видеозапись с фотоловушки, установленной на самом любимом перекрестке диких животных.

Запись велась с февраля по март этого года. На кадрах можно понаблюдать не только за зверями, но и за сменой сезонов.

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Видео с фотоловушки
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- Вот самец косули осторожно ступает по зимней дороге. Регулярно проходят через этот перекресток волки, которые очень любят пользоваться такими удобными путями. Зайцы-русаки активны в сумерки и ночью, они очень редко попадаются на фотоловушку при дневном свете, - рассказал Александр Мишин.

В кадр попала и оленуха с молодым теленкам, и молодой самец вместе с самцом-подростком с рогами-спицами. Только фотолововушки позволяют так близко посмотреть на диких животных в их среде обитания.

ИСТОЧНИК KP.RU

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