2020-04-05T20:02:21+03:00
Общество

Тепло вернется в Воронеж в среду

Но вместе с этим увеличится вероятность дождей
Елена ФЕДЯШЕВА
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Весеннего тепла ждут не только людиВесеннего тепла ждут не только людиФото: Елена ФЕДЯШЕВА
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Период похолодания подходит к завершению и продлится в Воронеже еще два дня. Как сообщают синоптики, в понедельник и вторник, 6-7 апреля, в городе будет около шести градусов тепла днем и минус один-три в ночное время.

Волна весеннего тепла придет в город в среду, 8 апреля. В этот день ожидается +14. Однако может пройти небольшой дождь, чего очень ждет пересохшая почва, чтобы дать растениям силы для роста.

В последующие дни до конца недели дневная температура будет колебаться между 13 и 17 градусами, с кратковременными дождями. А вот ночные заморозки останутся в прошлом.

ИСТОЧНИК KP.RU

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