Воронежские школьники на вынужденных каникулах обучаются на курсах и выпускают газету

5 Апр 2020 2020-04-05T18:29:12+03:00

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Ребята из воронежской школы №13 не скучают на вынужденных каникулах – они продолжают выпускать газету «Тринашка» и заочно обучаются на курсах Корпоративного университета Российского движения школьников.

- Газета рассказывает о повседневной жизни школы, творческих достижениях учителей и учеников, проектах, реализуемых энтузиастами, - рассказали в управе Ленинского района. - На ее страницах регулярно публикуются результаты поисковой работы, связанной с событиями Великой Отечественной войны.

Кроме того, на каникулах, активисты прошли обучение по некоторым курсам Корпоративного университета Российского движения школьников «Основы социального проектирования», «Проекты РДШ - время твоих возможностей», «Семь ошибок при выборе профессии», «Азбука лидера», «Профориентация в медицину...» и другие. Участники курсов прослушали лекции, выполнили итоговые тесты и получили сертификаты.

ИСТОЧНИК KP.RU