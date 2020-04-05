Воронежские школьники на вынужденных каникулах обучаются на курсах и выпускают газету
Ребята из воронежской школы №13 не скучают на вынужденных каникулах – они продолжают выпускать газету «Тринашка» и заочно обучаются на курсах Корпоративного университета Российского движения школьников.
- Газета рассказывает о повседневной жизни школы, творческих достижениях учителей и учеников, проектах, реализуемых энтузиастами, - рассказали в управе Ленинского района. - На ее страницах регулярно публикуются результаты поисковой работы, связанной с событиями Великой Отечественной войны.
Кроме того, на каникулах, активисты прошли обучение по некоторым курсам Корпоративного университета Российского движения школьников «Основы социального проектирования», «Проекты РДШ - время твоих возможностей», «Семь ошибок при выборе профессии», «Азбука лидера», «Профориентация в медицину...» и другие. Участники курсов прослушали лекции, выполнили итоговые тесты и получили сертификаты.
ИСТОЧНИК KP.RU