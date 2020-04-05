Воронежцы сняли на видео потоп на Петровской набережной

5 Апр 2020 2020-04-05T16:09:43+03:00

стоп-кадр с видео со страницы сообщества "Мой и твой Воронеж" соцсети "Вконтакте"

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В субботу, 4 апреля, на Петровской набережной у пересечения с улицей Большой Стрелецкой неожиданно возник потоп. Огромное количество воды заполнило дорогу. Горожане предположили, что где-то неподалеку возникла коммунальная авария – прорыв трубы. Один из очевидцев снял на видео, как машины едут по дороге, при этом вода доходит им до порогов.

В пресс-службе мэрии пояснили, что причина происшествия – прорыв естественных озер, расположенных ниже улицы Выборгской. Потоп был коротким: вода быстро сошла в ливневую канализацию, и к вечеру от ЧП не осталось и следа.

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ИСТОЧНИК KP.RU