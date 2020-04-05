Под Воронежем лесной пожар уничтожил 6 гектаров подстилки и валежника

5 Апр 2020 2020-04-05T13:01:50+03:00

В субботу на территории региона 114 раз горели сухая трава и мусор

Изменить размер текста: A A

Сухая погода и неосторожность людей стали причиной 165 пожаров, зарегистрированных в Воронежской области в субботу, 4 апреля. Как сообщила пресс-служба ГУ МЧС по региону, в 144 случаях горела сухая трава и мусор, а два раза огонь перекинулся на лесную территорию.

Самый крупный пожар произошел в Новоусманском лесничестве у микрорайона Масловка. Огонь здесь повредил площадь в шесть гектаров.

За сутки инспекторы составили на нарушителей 21 протокол и выписали штрафов на 42 тысячи рублей. В МЧС напомнили, что посещение лесов запрещено из-за угрозы пожаров и объявленного в регионе режима всеобщей самоизоляции.

ИСТОЧНИК KP.RU