В Воронеже задержали пьяного водителя
Нарушителя выдала громкая музыка и «кривое» вождение
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В субботу. 4 апреля, сотрудники вневедомственной охраны заметили на дороге подозрительный ВАЗ-2109. Правоохранителей насторожила громкая музыка, доносившаяся из салоны машины, и виляющая езда.
Росгвардейцы заблокировали автомобиль, вызвали на место происшествия сотрудников полиции и передали им 31-летнего нарушителя. Позже медосвидетельствование показало в его крови наличие алкоголя. Кроме того, выяснилось, что ранее он уже был судим за аналогичное преступление.
Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
ИСТОЧНИК KP.RU