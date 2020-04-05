2020-04-05T15:06:17+03:00
Происшествия

В Воронеже задержали пьяного водителя

Нарушителя выдала громкая музыка и «кривое» вождение
Елена ФЕДЯШЕВА
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В субботу. 4 апреля, сотрудники вневедомственной охраны заметили на дороге подозрительный ВАЗ-2109. Правоохранителей насторожила громкая музыка, доносившаяся из салоны машины, и виляющая езда.

Росгвардейцы заблокировали автомобиль, вызвали на место происшествия сотрудников полиции и передали им 31-летнего нарушителя. Позже медосвидетельствование показало в его крови наличие алкоголя. Кроме того, выяснилось, что ранее он уже был судим за аналогичное преступление.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

ИСТОЧНИК KP.RU

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