В Воронеже задержали пьяного водителя

5 Апр 2020 2020-04-05T15:06:17+03:00

Изменить размер текста: A A

В субботу. 4 апреля, сотрудники вневедомственной охраны заметили на дороге подозрительный ВАЗ-2109. Правоохранителей насторожила громкая музыка, доносившаяся из салоны машины, и виляющая езда.

Росгвардейцы заблокировали автомобиль, вызвали на место происшествия сотрудников полиции и передали им 31-летнего нарушителя. Позже медосвидетельствование показало в его крови наличие алкоголя. Кроме того, выяснилось, что ранее он уже был судим за аналогичное преступление.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

ИСТОЧНИК KP.RU