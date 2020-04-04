В школе в Воронежской области учеников поили водой с нитратами из колодца

4 Апр 2020 2020-04-04T21:01:57+03:00

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В Правохавской средней общеобразовательной школе, что находится в Верхнехавском районе, воду из колодца использовали и для питья, и для обработки пищевых продуктов и для приготовления блюд. Впрочем, она также пригождалась для мытья столовой посуды и оборудования.

Правда, в управлении Роспотребнадзора по Воронежской области решили, что это нарушение санитарно-эпидемиологических требований.

- Питьевая вода нецентрализованного водоснабжения (колодец), отобранная из водопроводного крана на пищеблоке Сухогаевского филиала МКОУ «Правохавская СОШ», не соответствует требованиям СанПиН по величине общей жесткости (превышает значение норматива в 1,64 раза), а также по содержанию нитратов (превышает значение в 4,08 раза), что создает угрозу жизни или здоровью учащихся и персонала, - комментируют в пресс-служба УФССП России по региону.

Суд в итоге приостановил работу колодца в селе Сухие Гаи на 40 суток. Вопрос лишь в том, где теперь та же школа будет брать воду? Допустим, сейчас действует режим самоизоляции. Но успеет ли ситуация нормализоваться?

Директору школы тем временем вручено предупреждение об уголовной ответственности в случае неисполнения требований исполнительного документа.

ИСТОЧНИК KP.RU