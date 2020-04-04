2020-04-04T16:42:26+03:00
Общество

Власти Воронежа взяли под особый контроль дезинфекцию общественного транспорта

Санобработка маршруток теперь проводится еще более тщательно
Татьяна МИСТЮКОВА
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Фото пресс-службы мэрии.Фото пресс-службы мэрии.
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Глава Воронежа Вадим Кстенин распорядился усилить в городе контроль над тем, как тщательно и часто перевозчики дезинфицируют общественный транспорт. По его поручению такие проверки проводят сотрудники управления транспорта и линейного контроля Центра организации дорожного движения. Заместитель руководителя управления транспорта города Максим Захаров пояснил, что такие выездные проверки проводятся регулярно и неожиданно для самих перевозчиков:

- Это либо посещение автопарков всех транспортных компаний одновременно, то есть полное покрытие, либо выборочный заезд на отдельные базы. Все рейды проходят без предупреждения, никто из перевозчиков не знает, куда мы приедем. Это позволяет добиться эффекта неожиданности и увидеть, как на самом деле осуществляются работы.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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