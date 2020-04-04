2020-04-04T14:09:57+03:00
Общество

На 100-м году ушла из жизни Почетный гражданин Воронежа Нина Боброва

Нина Викториновна была талантливым хирургом и авторитетным ученым
Олег ИВАНОВ
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На 100-м году ушла из жизни Нина Викториновна Боброва - Почетный гражданин Воронежа, доктор медицинских наук, профессор ВГМУ имени Бурденко. Об этом 4 апреля сообщили в пресс-службе мэрии.

- Талантливый хирург и авторитетный ученый, замечательный человек и педагог Нина Викториновна стала свидетелем и непосредственным участником ключевых событий в истории страны, спасала жизни людей в Великую Отечественную войну, участвовала в восстановлении города, много лет работала в медицинском университете, передавая бесценные знания и опыт будущим хирургам, внесла значимый вклад в развитие врачебного дела. Выражаю искренние соболезнования родным и близким покойной, всем кто имел счастье ее знать и работать с ней, - отметил глава города Вадим Кстенин.

ИСТОЧНИК KP.RU

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