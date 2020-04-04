Продление нерабочей недели в Воронеже: прием в налоговой инспекции отменили до конца месяца
Режим нерабочих дней в Воронеже, впрочем как и по всей стране, будет продлен до конца апреля. До аналогичного срока будет действовать и режим всеобщей самоизоляции в нашей области.
Как сообщили в пресс-службе регионального УФНС, приостановлен прием и обслуживание налогоплательщиков в инспекциях по 30 апреля включительно.
- Практически любую услугу можно получить онлайн, более 50 сервисов доступны на сайте nalog.ru и в мобильных приложениях. Если вы по каким-то причинам не можете направить через интернет декларации, налоговую отчетность и прочую входящую корреспонденцию - оставляйте ее в специальном боксе на входе в налоговую инспекцию с указанием вашего номера телефона для связи, - объясняют в УФНС по Воронежской области.
Вся корреспонденция будет зарегистрирована и обработана в установленном порядке. Кроме того, получить консультацию можно по телефону 8-800-222-22-22.
ИСТОЧНИК KP.RU