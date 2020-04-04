2020-04-04T10:22:03+03:00
Коронавирус Covid-19

Продление нерабочей недели в Воронеже: прием в налоговой инспекции отменили до конца месяца

Практически любую услугу можно получить онлайн
Олег ИВАНОВ
Поделиться:
Изменить размер текста:

Режим нерабочих дней в Воронеже, впрочем как и по всей стране, будет продлен до конца апреля. До аналогичного срока будет действовать и режим всеобщей самоизоляции в нашей области.

Как сообщили в пресс-службе регионального УФНС, приостановлен прием и обслуживание налогоплательщиков в инспекциях по 30 апреля включительно.

- Практически любую услугу можно получить онлайн, более 50 сервисов доступны на сайте nalog.ru и в мобильных приложениях. Если вы по каким-то причинам не можете направить через интернет декларации, налоговую отчетность и прочую входящую корреспонденцию - оставляйте ее в специальном боксе на входе в налоговую инспекцию с указанием вашего номера телефона для связи, - объясняют в УФНС по Воронежской области.

Вся корреспонденция будет зарегистрирована и обработана в установленном порядке. Кроме того, получить консультацию можно по телефону 8-800-222-22-22.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Число выздоровевших от коронавируса в Воронежской области на 4 апреля выросло до четырех
Новые случаи заражения коронавирусом в Воронеже на 4 апреля: диагноз подтвердился у людей, не выезжавших за границу
Сбербанк опубликовал режим работы своих отделений в апреле
Продление нерабочей недели в Воронеже: прием в налоговой инспекции отменили до конца месяца
Воронежцы назвали фильм, которому вручили бы «Оскар» за прошлый год
Воронежцы пожаловались, что контейнеры у их дома завалили строительным мусором
Режим самоизоляции в Воронеже: частные клиники будут оказывать услуги по жизненных показаниям
Режим самоизоляции в Воронеже: какие предприятия возобновят работу
Родители курсантов Воронежского института ФСИН просят перевести их детей на онлайн-обучение из-за коронавируса
Продление нерабочей недели в Воронеже: школьники начнут дистанционное обучение 6 апреля
В Воронежской области выявили шесть животных с бешенством
В Воронежской области число изолированных с подозрением на коронавирус выросло до 45
В Воронеже появится новая остановка
Горящая трава обошлась жителям Воронежской области в 102 тыс рублей штрафов
Сбербанк, благотворительный фонд «Память поколений» и Минкомсвязь России помогают россиянам, которые испытывают трудности с возвращением на родину
Воронежские медики получат доплаты за борьбу c коронавирусом
В Воронеже поймали протаранившего дорожный знак водителя
Продление нерабочей недели в Воронеже: как записать ребенка в «дежурную» группу детсада
В Воронежской области пенсии и пособия принесут на дом досрочно из-за коронавируса
В Воронеже на экс-директора дилерского автоцентра возбудили дело после мошенничества на 210 млн
Голосовой трафик в сети Tele2 вырос в 2 раза после обращения президента РФ
В Воронежской области для беременных заработает «горячая линия» по коронавирусу
В Воронеже безработные могут потерять пособия
В Воронежской области могут развернуть 1680 коек для помощи пациентам с коронавирусом