Воронежцы назвали фильм, которому вручили бы «Оскар» за прошлый год

4 Апр 2020 2020-04-04T09:29:44+03:00

А какой поход в кинотеатр запомнился вам? Фото: Виктор ЛЕВШАКОВ

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Если бы судьбу премии «Оскар» решали не деятели киноискусства, а обычные зрители, наверняка результаты были бы иными. Подобный эксперимент каждый год проводит институт общественного мнения «Квалитас». Они просят горожан назвать лучший фильм прошедшего года - то есть в этот раз определялась главная работа 2019-го.

В «голосовании» приняли участие 1812 человек. Большая часть из них, хотя это и всего 3,7%, выбрала фильм «Холоп». Вторую строчку по популярности заняла другая отечественная лента «Т-34», набрав 3,2%.

Закрывает тройку призеров уже зарубежный фильм «Мстители. Финал» с 2,8%. Четвертое место у «Джокера» с 2,7%.

Важно понимать, что картины выбирали обычные зрители, поэтому чем ближе была премьера к дате опроса, тем чаще о ней вспоминали. Опять же кто-то и вовсе называл лучшим фильмом 2019-го те ленты, что выходили ранее. Например, на пятом месте - «Движение вверх» с 2,2% голосов.

Далее расположились: «Пес», «Полицейский с Рублевки. Новогодний беспредел 2», «Зеленая книга», «Притяжение», «Союз спасения», «Вторжение» и «Лед».

ИСТОЧНИК KP.RU