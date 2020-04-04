Воронежцы пожаловались, что контейнеры у их дома завалили строительным мусором

4 Апр 2020 2020-04-04T09:02:43+03:00

Видимо, люди решили не платить за вывоз мусора, а отвезти все в обычный контейнер Фото: СОЦСЕТИ

При том сделали это те, кто даже не живет в местном жилом массиве

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В официальной группе администрации города «ВКонтакте» воронежцы могут пожаловаться на переполненные контейнерные площадки. В период самоизоляции управы района должны взять на особый контроль состояние контейнерных площадок.

В то же время странный случай произошел во дворе дома №233/35 по улице 9 января. О нем рассказали в социальных сетях. На стоянку перед домом 3 апреля въехала «Газель». Как сообщают очевидцы, сопровождающий ее мужчина закрыл государственные регистрационные номера автомобиля бумагой.

- После этого из «Газели» выгрузили строительный мусор заполнив полностью мусорный контейнер, за вывоз которого платят жильцы, - жалуются местные жители. В итоге обычный бытовой мусор уже начали складывать у контейнера.

ИСТОЧНИК KP.RU