Режим самоизоляции в Воронеже: частные клиники будут оказывать услуги по жизненных показаниям
Например, если в медорганизациях начали оказывать пациентам плановые процедуры, их можно будет продолжить
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В воронежских частных клиниках с 7 апреля смогут оказывать не только экстренную помощь, но и услуги по жизненным показаниям. Об этом сообщили в пресс-службе правительства области в пятницу, 3 апреля.
В ведомстве поясняют, если в медорганизациях пациентам начали оказывать плановые процедуры, их можно будет продолжить.
Напомним, во время всеобщей самоизоляции власти также разрешили работу некоторым воронежским предприятиям.
ИСТОЧНИК KP.RU