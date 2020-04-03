Режим самоизоляции в Воронеже: частные клиники будут оказывать услуги по жизненных показаниям

3 Апр 2020 2020-04-03T21:00:37+03:00

Например, если в медорганизациях начали оказывать пациентам плановые процедуры, их можно будет продолжить

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В воронежских частных клиниках с 7 апреля смогут оказывать не только экстренную помощь, но и услуги по жизненным показаниям. Об этом сообщили в пресс-службе правительства области в пятницу, 3 апреля.

В ведомстве поясняют, если в медорганизациях пациентам начали оказывать плановые процедуры, их можно будет продолжить.

Напомним, во время всеобщей самоизоляции власти также разрешили работу некоторым воронежским предприятиям.

ИСТОЧНИК KP.RU