2020-04-03T20:01:10+03:00
Коронавирус Covid-19

Родители курсантов Воронежского института ФСИН просят перевести их детей на онлайн-обучение из-за коронавируса

Петицию подписали уже больше 200 человек
Юлия ДИДЕНКО
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Родители курсантов Воронежского института ФСИН России создали петицию с просьбой перевести их детей на дистанционное обучение из-за пандемии новой коронавирусной инфекции. Обращение опубликовали 1 апреля.

- Условия, в которых они сейчас находятся не соответствуют требованиям, предъявляемым к образовательным организациям с очной формой обучения, температура в спальных помещениях в ночное время 10-15 градусов, количество курсантов, проживающих в одном спальном помещении достигает 30-35 человек, проход на территорию института не ограничен для сотрудников и преподавателей, вольнонаемных сотрудников столовой, что, следовательно, может повлечь массовое заражение курсантов, - пишут взволнованные родители.

Авторы петиции, которую уже подписали 272 человека, просят директора института Александра Калашникова обеспечить их детям самоизоляцию и отпустить их домой до спада пандемии.

Напомним, на дистанционное обучение в Воронеже не перешли только вузы, которые не подчиняются Министерству образования. Кроме института ФСИН, продолжают учебу студенты и курсанты Воронежского института физической культуры, Воронежского института искусств, Воронежского института МВД, а также Военно-воздушной академии имени Жуковского и Гагарина.

ИСТОЧНИК KP.RU

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