В Воронежской области выявили шесть животных с бешенством
В Воронежской области с января по март 2020 года выявили шесть лабораторно подтвержденных случаев бешенства животных. Об этом сообщает интернет-портал «Новости Воронежа» в пятницу, 3 апреля.
За два месяца случаи бешенства зарегистрированы у четырех кошек и у двух лис. В прошлом году за аналогичный период было на четыре случая меньше.
Также за этот период за медпомощью с укусами, ослюнениями и оцарапыванными обратились 978 человек. В 2,3 раза по сравнению с 2019 выросло число нанесенных дикими животными укусов — 36 случаев против 16.
По данным Роспотребнадзора, больше всего пострадавших от укусов животных в Воронеже и в десяти районах области.
ИСТОЧНИК KP.RU