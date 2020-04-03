2020-04-03T19:46:02+03:00
Общество

В Воронежской области выявили шесть животных с бешенством

Такие итоги санврачи подвели за два месяца
Юлия ДИДЕНКО
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В Воронежской области с января по март 2020 года выявили шесть лабораторно подтвержденных случаев бешенства животных. Об этом сообщает интернет-портал «Новости Воронежа» в пятницу, 3 апреля.

За два месяца случаи бешенства зарегистрированы у четырех кошек и у двух лис. В прошлом году за аналогичный период было на четыре случая меньше.

Также за этот период за медпомощью с укусами, ослюнениями и оцарапыванными обратились 978 человек. В 2,3 раза по сравнению с 2019 выросло число нанесенных дикими животными укусов — 36 случаев против 16.

По данным Роспотребнадзора, больше всего пострадавших от укусов животных в Воронеже и в десяти районах области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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