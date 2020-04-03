2020-04-03T18:20:08+03:00
Общество

Горящая трава обошлась жителям Воронежской области в 102 тыс рублей штрафов

За неделю расчеты выезжали на тушение ландшафтных пожаров 542 раза
Юлия ДИДЕНКО
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В Воронежской области из-за теплой сухой погоды возрос риск ландшафтных пожаров. За одну только неделю пожарные расчеты выезжали на их тушение 542 раза. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по региону в пятницу, 3 апреля.

Сотрудники отделов надзорной деятельности и профилактической работы ежедневно проводят патрулирование лесных массивов. За пять дней они выписали штрафов за пал травы на 102 тысячи рублей

Только сегодня, 3 апреля в 13.30 на пульт дежурного поступило сообщение о ландшафтном пожаре у СНТ «Салют» в Каширском районе. Из-за ветра огонь быстро приближался к постройкам. Пожар ликвидировали только к 15:20. За это время выгорело 1,5 га сухой травы на поле и сгорели восемь строений.

Напомним, с 1 апреля в регионе действует особый противопожарный режим. Запрещено разводить костры в лесах, на территориях поселений и городов, садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединений, у полос отвода линий электропередач, железных и автомобильных дорог.

ИСТОЧНИК KP.RU

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