В Воронеже поймали протаранившего дорожный знак водителя

3 Апр 2020 2020-04-03T17:24:28+03:00

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В Воронеже сотрудники полиции задержали сбежавшего с места аварии мужчину. Об этом сообщили в пресс-службе регионального ГУ МВД России в пятницу, 3 апреля.

ДТП случилось 29 марта в 2.30 ночи у дома 11 по улице Площадь Ленина. 50-летний местный житель на автомобиле «Фольцваген-Таурег» не справился с управлением и врезался дорожный знак «Пешеходный переход» и металлическое ограждение. Машина перевернулась. а водитель бросил ее и сбежал.

Во время проверки госавтоинспекторы установили личность водителя. Оказалось, что мужчина взял машину у своей знакомой, чтобы покататься, а после аварии испугался ответственности, поэтому скрылся.

У водителя не было полиса ОСАГО, поэтому на него возбудили сразу несколько административных материалов. Общая сумма штрафов по ним составила 6 800 рублей. А за оставление места ДТП суд лишил мужчину водительских прав на год.

ИСТОЧНИК KP.RU