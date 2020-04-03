2020-04-03T16:47:42+03:00
Коронавирус Covid-19

В Воронежской области пенсии и пособия принесут на дом досрочно из-за коронавируса

Выплаты проведут до 12 апреля
Юлия ДИДЕНКО
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В Воронежской области из-за неблагоприятной эпидемиологической обстановки в связи с новой коронавирусной инфекции Почта России доставит пенсии и пособия на дом раньше срока. Выплаты проведут до 12 апреля. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства в пятницу, 3 апреля.

Жители региона могут также оставить почтальонам заявку на доставку товаров первой необходимости и оплату коммунальных услуг. Платежи будут приняты с помощью мобильных почтово-кассовых терминалов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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