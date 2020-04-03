В Воронеже пропала женщина, нуждающаяся в медицинской помощи
Наталию Латынину не могут найти уже две недели
Наталья Латынина ушла из дома 20 марта и до сих пор не вернулась.Фото: поисковый отряд Лиза Алерт, Воронеж.
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Волонтеры поискового отряда «Лиза Алерт» попросили помощи в поисках 36-летней женщины из Воронежа. Наталия Латынина ушла из дома 20 марта и до сих пор не вернулась. Женщина нуждается в медицинской помощи.
Приметы Наталии: рост 165 сантиметров, худощавая, темно-русые волнистые волосы, голубые глаза. В день, когда она пропала, была одета в бежевое пальто на синтепоне, обута в черные ботинки, на голове была черная шапка.
Всех, кто что-либо знает о том, где сейчас Наталия Латынина, просят позвонить по телефону 8 (800) 700-54-52 или 112.
ИСТОЧНИК KP.RU