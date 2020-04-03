2020-04-03T15:37:22+03:00
Общество

В Воронеже безработные могут потерять пособия

Люди жалуются, что не получается дозвониться в городские службы занятости
Юрий КОЗЛОВ
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Воронежцы, оставшиеся без работы, жалуются, что во время режима всеобщей самоизоляции стало невозможно дозвониться в городские службы занятости. Сами учреждения закрыты, а их телефоны молчат. Да и на письма там не отвечают.

Между тем, контактировать с этими службами надо не просто для получения информации о вакансиях, либо консультаций. Безработным надо два раза в месяц в них отмечаться, чтобы не потерять пособие.

- В службах занятости есть дежурный сотрудник, в обязанности которого входит в том числе и отвечать на звонки. Как и любой человек, он может отлучиться на какое-то время. Поэтому можно набрать телефон еще раз минут через пять-десять. Мы проверяли: на самом деле дозвониться можно, - утверждают в пресс-службе правительства Воронежской области.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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