2020-04-03T15:30:02+03:00
Коронавирус Covid-19

Продление режима выходных дней в Воронеже: куда обратиться, если укусил клещ?

«Комсомолка» выяснила, где окажут помощь
Елена ФЕДЯШЕВА
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Исследование клеща - услуга платнаяИсследование клеща - услуга платнаяФото: из архива «КП»
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Наряду с нерабочими днями в Воронежской области продолжается сезон активности иксодовых клещей. И хотя жителям региона в рамках режима всеобщей самоизоляции настоятельно рекомендовано оставаться дома и тем более воздержаться от поездок на природу, все равно полностью застраховаться от нападения клещей нельзя ни на участке частного дома, ни во дворе многоэтажки на прогулке с собакой. Поэтому «КП»-Воронеж выяснила, можно ли сейчас в случае укуса клеща получить медицинскую помощь и где?

Как пояснили нам в региональном управлении Роспотребнадзора, Центр гигиены и эпидемиологии по Воронежской области продолжает приводить исследования клещей на наличие у них опасных заболеваний. В случае ЧП нужно обращаться в районный травмпункт, там помогут снять кровососа и направят его в лабораторию. Если вы сами смогли это сделать, то можете привезти клеща в банке в Центр гигиены и эпидемиологии по Воронежской области. Он расположен по адресу: г. Воронеж, ул. Космонавтов, 21. Тел. 263-52-41. Но за исследование в этом случае придется заплатить.

ИСТОЧНИК KP.RU

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