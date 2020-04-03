2020-04-03T14:11:48+03:00
Общество

В Воронеже женщине пришлось продлевать больничный в весьма неприятной компании

Случилось это в поликлинике
Юрий КОЗЛОВ
Поделиться:
В региональном департаменте здравоохранения сообщили, что врач извинился перед женщиной за ожидание.В региональном департаменте здравоохранения сообщили, что врач извинился перед женщиной за ожидание.Фото: с сайта департамента здравоохранения Воронежской области.
Изменить размер текста:

В городской поликлинике № 3 случился неприятный инцидент. Женщина, выписавшаяся из стационара, пришла с мужем на прием к врачу, чтобы продлить больничный для лечения на дому. Долго сидела в очереди, что, само по себе, неприятно, а во время пандемии коронавируса и подавно. Так еще и рядом сидела особа бомжеватого вида. В конце концов врач принял, продлил больничный, но муж решил это так не оставить и пожаловался.

- Женщина почти асоциального вида на самом деле пришла на прием, - прокомментировали в региональном департаменте здравоохранения. – Но она, как и пожаловавшийся мужчина, имеет такое же право на медпомощь. Врач извинился за задержку.

И добавили:

- Ходить в поликлинику не обязательно. Сейчас можно оформить или продлить больничный на дому. В поликлинике принимает дежурный хирург и травматолог по графику. Информация по оказанию медицинской помощи размещена на сайте медучреждения, а также в группах ВКонтакте.

В региональном отделении Фонда социального страхования (в ведении этого госучреждения находятся больничные) сообщили, что нужно звонить в медучреждение и договариваться, если вы хотите оформить больничный на дому.

Как поступать с больничными воронежцам, приехавшим из-за границы, смотрите здесь

Вы стали свидетелем достойного внимания события? Сообщите об этом нашим журналистам по электронной почте: kp.vrn@phkp.ru, по телефону: 27-27-927 или напишите нам "Вконтакте".

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Воронеже пропала женщина, нуждающаяся в медицинской помощи
В Воронежской области для беременных заработает «горячая линия» по коронавирусу
В Воронеже безработные могут потерять пособия
В Воронежской области могут развернуть 1680 коек для помощи пациентам с коронавирусом
Продление режима выходных дней в Воронеже: куда обратиться, если укусил клещ?
Продление режима выходных дней в Воронеже: как будут работать детсады
Продление коронавирусных выходных: как будут работать платные парковки в центре Воронежа
В Воронеже мужчина уехал от гостей на скорой с ножевым ранением в живот
Воронежские студенты вернутся к дистанционному обучению с 6 апреля
Воронежским чиновникам перед работой измеряют температуру
В Воронеже автобусы лишились 82% пассажиров из-за коронавируса
В Воронеже женщине пришлось продлевать больничный в весьма неприятной компании
В Воронеже грабитель сорвал с сидящей на лавочке женщины сережку и украл сумку
В Воронеже мошенник заставил пенсионерку отдать ему 200 тысяч рублей
Поездки на дачу из Воронежа в период самоизоляции: могут ли остановить инспекторы
Скорый поезд «Москва-Воронеж» отменят из-за коронавируса
В Воронеже утка вынуждена жить в ванной из-за всеобщей самоизоляции
Режим всеобщей самоизоляции: закроют ли Воронеж
Под Воронежем изолировали двух пациентов с предварительно положительным диагнозом на коронавирус
В центре Воронежа поймали девятиклассника, прятавшего в тайники 30 свертков с наркотиками
Выручка Tele2 от аналитики больших данных выросла в 2 раза
В Воронежской области опрокинулась иномарка: ранен водитель
В Воронежской области на пожаре пострадал девятилетний мальчик
Стало известно, кто погиб в ночном пожаре в Воронеже