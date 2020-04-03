В Воронеже женщине пришлось продлевать больничный в весьма неприятной компании

3 Апр 2020 2020-04-03T14:11:48+03:00

В региональном департаменте здравоохранения сообщили, что врач извинился перед женщиной за ожидание. Фото: с сайта департамента здравоохранения Воронежской области.

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В городской поликлинике № 3 случился неприятный инцидент. Женщина, выписавшаяся из стационара, пришла с мужем на прием к врачу, чтобы продлить больничный для лечения на дому. Долго сидела в очереди, что, само по себе, неприятно, а во время пандемии коронавируса и подавно. Так еще и рядом сидела особа бомжеватого вида. В конце концов врач принял, продлил больничный, но муж решил это так не оставить и пожаловался.

- Женщина почти асоциального вида на самом деле пришла на прием, - прокомментировали в региональном департаменте здравоохранения. – Но она, как и пожаловавшийся мужчина, имеет такое же право на медпомощь. Врач извинился за задержку.

И добавили:

- Ходить в поликлинику не обязательно. Сейчас можно оформить или продлить больничный на дому. В поликлинике принимает дежурный хирург и травматолог по графику. Информация по оказанию медицинской помощи размещена на сайте медучреждения, а также в группах ВКонтакте.

В региональном отделении Фонда социального страхования (в ведении этого госучреждения находятся больничные) сообщили, что нужно звонить в медучреждение и договариваться, если вы хотите оформить больничный на дому.

Как поступать с больничными воронежцам, приехавшим из-за границы, смотрите здесь

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ИСТОЧНИК KP.RU