Скорый поезд «Москва-Воронеж» отменят из-за коронавируса

3 Апр 2020 2020-04-03T12:17:50+03:00

Также перестанет курсировать еще один поезд, проходящий через столицу Черноземья

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Из-за риска распространения коронавирусной инфекции, а также по причине снижения пассажиропотока, РЖД отменит 53 поезда дальнего следования. В их число вошел фирменный скорый поезд №25/26 «Воронеж – Москва». Об этом сообщили в пресс-службе ведомства в пятницу, 3 апреля. Так, поезд прекратит движение из Воронежа с 7 апреля, из Москвы – с 8 апреля.

Также перестанет курсировать проходящий через Воронеж поезд №225/226 «Адлер – Мурманск». Движение из Адлера прекратится с 25 мая по 23 июня, из Мурманска – с 28 мая по 26 июня.

Другие поезда сократят периодичность. С более подробными расписанием вы можете ознакомиться на сайте РЖД.

ИСТОЧНИК KP.RU