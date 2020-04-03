В Воронеже утка вынуждена жить в ванной из-за всеобщей самоизоляции

3 Апр 2020 2020-04-03T12:01:57+03:00

Птицу не могут вывести на подворье

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В Воронеже из-за введенного 31 марта режима всеобщей самоизоляции утка вынуждена жить в ванной. Об этом рассказали в группе центра реабилитации диких животных «Сердце леса».

Птицу доставили к волонтерам несколько дней назад из Отрожки. После обследования выяснилось, что у нее подрезаны крылья. Пока утку лечат, она живет в доме специалистов. Ее разместили в ванной.

Волонтеры пояснили, что планировали вывести утку на подворье, но из-за карантина не могут этого сделать. А пока птица развлекается на батуте. Из-за своего увлечения она получила кличку: Батутка.

ИСТОЧНИК KP.RU