Режим всеобщей самоизоляции: закроют ли Воронеж

3 Апр 2020 2020-04-03T15:59:46+03:00

Многие горожане беспокоятся, что в наш регион приезжают гости из Московской области, где ситуация с коронавирусом самая тревожная

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Пока все случаи коронавируса на территории Воронежской области завозные, то есть, заболели люди, побывавшие за границей. Но сейчас возможности уехать за рубеж нет, возвращаются последние задержавшиеся там наши земляки. А вот из Московской области, где самая неблагоприятная ситуация по коронавирусу, могут приезжать все. В связи с этим у многих возникает вопрос, не закрыть ли Воронеж временно, до снижения угрозы заразы.

- Пока таких планов нет, равно как и закрыть границы области, - сообщили в пресс-службе регионального правительства. - Дальнейшие меры по противодействию коронавирусу будут обсуждать сегодня на заседании оперативного штаба.

ИСТОЧНИК KP.RU