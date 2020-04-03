Режим всеобщей самоизоляции: закроют ли Воронеж
Пока все случаи коронавируса на территории Воронежской области завозные, то есть, заболели люди, побывавшие за границей. Но сейчас возможности уехать за рубеж нет, возвращаются последние задержавшиеся там наши земляки. А вот из Московской области, где самая неблагоприятная ситуация по коронавирусу, могут приезжать все. В связи с этим у многих возникает вопрос, не закрыть ли Воронеж временно, до снижения угрозы заразы.
- Пока таких планов нет, равно как и закрыть границы области, - сообщили в пресс-службе регионального правительства. - Дальнейшие меры по противодействию коронавирусу будут обсуждать сегодня на заседании оперативного штаба.
ИСТОЧНИК KP.RU