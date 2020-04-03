Стало известно, кто погиб в ночном пожаре в Воронеже
В сгоревшей квартире обнаружили труп мужчины
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Стало известно, кто стал жертвой пожара в Ленинском районе. Напомним, около часа ночи 4 апреля на улице Ворошилова на пятом этаже дома загорелась двухкомнатная квартира, полыхали дверь и коридор. Огонь пожарным удалось потушить через 15 минут после вызова.
- В сгоревшей квартире обнаружили тело 36-летнего мужчины. Причину его смерти, а также, из-за чего возник пожар, сейчас выясняют специалисты, работающие на месте происшествия, - сообщили в региональном ГУ МЧС.
ИСТОЧНИК KP.RU