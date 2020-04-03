Воронежцев на выходных ждут холодные ночи и теплые дни

3 Апр 2020 2020-04-03T10:19:15+03:00

В Воронеже в ближайшие дни будет преобладать ясная погода. Фото: из архива «КП»

Примерно такая же погода продлится, как минимум, до середины апреля

Изменить размер текста: A A

В Воронежском гидрометцентре дали прогноз погоды на конец текущей недели. Оказалось, что она не сильно изменится.

- В Воронежской области погоду сейчас определяет антициклон, закачивающий довольно холодный воздух с севера, - рассказал Александр Сушков, руководитель Воронежского гидрометцентра. – Ночью за счет того, что нет облаков, земля сильно остывает, а днем при ясной погоде пригревает солнце, и становится достаточно тепло. Примерно такая же погода – холодная ночью, не ниже 10 градусов днем и без сильных осадков, по нашим прикидкам, продлится, как минимум, до середины апреля.

В субботу, 4 апреля, ночью синоптики обещают +3 градуса при пасмурной погоде с прояснениями. Днем температура поднимется до +15, солнце временами будет выходить из-за облаков.

Ночью в воскресенье, 5 апреля, юго-западный ветер сменится северо-западным, будет облачно, столбик термометра будет держаться в районе +1 градуса. Днем ожидается небольшой дождь при +11.

В понедельник, 6 апреля, ночью возможен дождь, временами переходящий в снег, при нуле градусов, - такое ненастье принесет северный ветер. Днем осадки прекратятся, температура поднимется до +11, солнце будет периодически показываться из-за туч.

Ночью во вторник, 7 апреля, временами из-за облаков будет видна луна, ртутный столбик опустится до +1. Днем резко потеплеет – до +16, снова солнце будет то прорываться сквозь облака, то заходить за них.

ИСТОЧНИК KP.RU