В центре Воронежа здания администраций, библиотеки и театра «зажгли синим»
Вечером 2 апреля в Воронеже синим были подсвечены здания правительства Воронежской области и администрации города, областной универсальной научной библиотеки имени Никитина и государственного театра оперы и балета, деревья в Кольцовском сквере, а также ряд других зданий. Все они стали участниками всемирной акции «Зажги синим».
Да, весь город из-за борьбы с новой коронавирусной инфекцией сейчас находится в режиме самоизоляции. Однако это не отменяет того, что 2 апреля - международный день распространения информации об аутизме. Весь мир участвует в акции «Зажги синим», чтобы привлечь внимание к проблемам людей с аутизмом и их семей.
Акция проходит по всему мируФото: предоставлено мэрией Воронежа.
Это повод задуматься о том, как живется другим людямФото: предоставлено мэрией Воронежа.
ИСТОЧНИК KP.RU