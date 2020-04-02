2020-04-02T23:42:54+03:00
Общество

В центре Воронежа здания администраций, библиотеки и театра «зажгли синим»

Весь мир участвует в акции, чтобы привлечь внимание к проблемам людей с аутизмом
Виктор ЛЕВШАКОВ
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К сожалению, мало кто мог увидеть это вживуюК сожалению, мало кто мог увидеть это вживуюФото: предоставлено мэрией Воронежа.
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Вечером 2 апреля в Воронеже синим были подсвечены здания правительства Воронежской области и администрации города, областной универсальной научной библиотеки имени Никитина и государственного театра оперы и балета, деревья в Кольцовском сквере, а также ряд других зданий. Все они стали участниками всемирной акции «Зажги синим».

Да, весь город из-за борьбы с новой коронавирусной инфекцией сейчас находится в режиме самоизоляции. Однако это не отменяет того, что 2 апреля - международный день распространения информации об аутизме. Весь мир участвует в акции «Зажги синим», чтобы привлечь внимание к проблемам людей с аутизмом и их семей.

Акция проходит по всему миру Фото: предоставлено мэрией Воронежа.

Акция проходит по всему мируФото: предоставлено мэрией Воронежа.

Это повод задуматься о том, как живется другим людям Фото: предоставлено мэрией Воронежа.

Это повод задуматься о том, как живется другим людямФото: предоставлено мэрией Воронежа.

ИСТОЧНИК KP.RU

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В центре Воронежа здания администраций, библиотеки и театра «зажгли синим»
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