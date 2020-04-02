2020-04-02T22:52:43+03:00
Коронавирус Covid-19

Цветочный магазин подарил более 300 букетов воронежским медикам за борьбу с коронавирусом

Компания таким образом решила выразить уважение и благодарность врачам
Виктор ЛЕВШАКОВ
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Сейчас медики следят за состоянием 42 пациентов, которые изолирован в специальные боксы с подозрением на новую коронавирусную инфекциюСейчас медики следят за состоянием 42 пациентов, которые изолирован в специальные боксы с подозрением на новую коронавирусную инфекциюФото: с сайта департамента здравоохранения Воронежской области.
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Более 300 медиков воронежских поликлиник и больниц получили букеты в подарок от местной сети цветочных магазинов. Компания 2 апреля решила таким образом выразить уважение и благодарность врачам и медицинским сестрам за их нелегкий труд в борьбе с COVID-2019.

Отметим, что сейчас медики следят за состоянием 42 пациентов, которые изолирован в специальные боксы с подозрением на новую коронавирусную инфекцию. По-прежнему подтвержден диагноз в 12 случаях: десять из этих пациентов еще лечатся, их состояние удовлетворительное, еще двое выздоровели и выписаны. Кроме того, под наблюдением медоков на дому осталось еще 545 человек.

Кроме того, в регионе запустили единую горячую линию всех ведомств по противодействию коронавирусу и режиму всеобщей самоизоляции: +74732100461. За психологической поддержкой можно обратиться по номерам: 473-202-96-76 и 473-71-53-50 (облздрав), а также: 473-277-99-00 (телефон доверия регионального ГУ МЧС). По вопросам лекарственного обеспечения звонки принимают по телефону 212-64-39.

ИСТОЧНИК KP.RU

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